【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】気楽で気ままなひとり旅が趣味の一匹狼タイプ、東京PR兼ライターのY本です。みなさんどうもこんにちは。今や、巷に溢れる性格診断ですが、これがなかなか的を射た診断結果を出してくれるので、ついあれもこれもといろんな診断に手を出してしまいますよね…。とか思っていた私が担当しているドラマ作品が3月20日に放送するスペシャルドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』。