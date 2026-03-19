ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が19日、6月3日に14枚目となるニューシングルを発売すると発表した。昨年6月以来、約1年ぶりの新曲は「FireWorks」と「まっぴらだってば！」の両A面シングル。「FireWorks」は「湘南乃風」のメンバーであるSHOCKEYEの作詞作曲で草野将史が編曲を担当。「まっぴらだってば！」は西野蒟蒻が作詞、山崎真吾が作曲・編曲となっている。また、配信でリリースさ