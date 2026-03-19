1983年にデビューした大沢逸美、桑田靖子、小林千絵、徳丸純子、木元ゆうこ、森尾由美、松本明子によるグループ“お神セブン”が、8月22日に東京・シアター1010で自主企画イベント『83年組アイドル アラ!?還ライブ』を開催することが決定した。3年ぶり3度目の開催となる。【写真】「かわいい」「大きくなりましたね〜」森尾由美が披露した“ままごと”を楽しむ孫娘“お神セブン”は同期7人で結成。アイドル黄金期の中で「不作