テレビアニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』（このすば）アニメ10周年記念イベントのビジュアルと出演者などの詳細情報が発表された。【画像】カラフルでかわいい！「このすば」10周年イベントチケット特典グッズイベントは7月26日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて、昼の部と夜の部の二部制で開催。昼の部、夜の部ともに、総勢11人のキャスト、アーティストが出演する。先行解禁されていた福島潤、雨宮天、高橋李