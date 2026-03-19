◇第98回選抜高校野球大会崇徳６―15八戸学院光星（2026年3月19日甲子園）大会屈指の左腕・崇徳（広島）の徳丸凜空投手は166球の熱投の末、力尽きた。序盤に4点をリードしたが、7回までに追いつかれると、8回には八戸学院光星の1番・菅沼に勝ち越し2ランを浴びた。8回に追いつき、延長タイブレークまで持ち込んだが、一挙9点を奪われ、徳丸もマウンドを降りた。昨秋の中国大会で4完投3完封という快投を見せた徳丸だ