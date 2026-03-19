１９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比４４銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円２０〜２３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６６銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円３３〜３７銭で大方の取引を終えた。