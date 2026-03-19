千葉県教育委員会は19日、校内で男子児童の体を触るなどしたとして、男性教諭4人を懲戒免職とした。公立小の30代男性教諭は以前の勤務校で担任をしていた男子児童の体を校内で複数回触り、卒業した別の男子児童に対しても在校時や卒業後に複数回体を触った。県教委によると、公立小の20代男性教諭は2024年9月ごろ、県内の宿泊施設で複数の児童が就寝中の部屋に侵入し、女子児童1人の大腿部を触った。松戸市立中の男性教諭（2