ＪＲ東海は１９日、２０２６年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）について、月額１万５００円とすると発表した。ベアは４年連続となる。訪日客の増加を追い風とする経営状況を反映し、２５年春闘の月額８０００円から増額した。最大労働組合ＪＲ東海ユニオンとの間で妥結した。要求額の月額１万３０００円は下回った。定期昇給などを加えると、標準的な社員で月額１万９０００円の賃上げとなり、賃上げ率は前年よ