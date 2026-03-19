WBC(ワールドベースボールクラシック)はベネズエラがアメリカを下し、初めて世界一の称号を手にしました。数々の熱戦が繰り広げられたWBCの思い出のアイテムがニューヨークのクーパーズタウンにあるアメリカ野球殿堂博物館に展示されることが日本時間19日、発表されました。展示されるものは優勝国ベネズエラから、大会MVPにも選ばれたマイケル・ガルシア選手が決勝で着用していたヘルメットやエウヘニオ・スアレス選手が同点の9回