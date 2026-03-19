カナダで女子世界選手権カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで18日（日本時間19日）に行われ、日本代表のロコ・ソラーレはイタリアを8-6、スウェーデンを8-2で下して通算6勝2敗とした。サード吉田知那美のイタリア戦のショットに賛辞が相次いでいる。17日（同18日）のスコットランド戦に敗れたロコ・ソラーレ。連敗は避けたいイタリア戦で、吉田知がスーパーショットを披露した。第4エンド（E）、アイスの状態を