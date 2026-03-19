ラジオパーソナリティが、アンチに対して“黙らない”姿勢を見せ始めている。こうした流れを象徴する一例として最近話題となったのが、お笑いトリオ・パンサー向井慧のエピソードだ。「3月17日放送の『#むかいの喋り方』（CBCラジオ）で、アンチからの人格否定コメントに苦悩した過去を明かしたのです」（芸能記者）発端は、向井がパーソナリティーを務める別のラジオ『パンサー向井の#ふらっと』（TBSラジオ）の裏番組との“