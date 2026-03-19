KPMG SEKAI CROSSE記者会見2028年ロサンゼルス五輪の追加競技・ラクロスの国際大会「KPMG SEKAI CROSSE」（3月21日、富士通スタジアム川崎）の記者会見が19日、都内で行われた。米国プロリーグのトップ選手を招き、五輪仕様の6人制で真剣勝負が繰り広げられる。日本初のプロラクロス選手で大会代表を務める山田幸代氏（43）が競技普及への思い、五輪でのメダル獲得に向けた日本の現在地を語った。ラクロスは2年後のロサンゼル