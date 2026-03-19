20日からVポイント×SMBC レディス国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBC レディスが20日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で開催される。前日19日には、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が練習ラウンドを行った。今大会は今季3戦目だが、広場恐怖症を抱えて航空機に搭乗できない菅沼は、沖縄での開幕戦、台湾での第2戦を欠場しており、満を持しての今季初戦になる。オフの間は「アイドル活動」でも注目されたが