MOTTERU（モッテル）は、巻取り式のUSB-Cケーブル70cmを内蔵した最大PD30W出力のUSB充電器（MOT-ACPD30C2）を、2026年3月19日（木）より発売します。カラーはアーモンドミルクとペールアイリスの2色。公式オンラインストアでの販売価格は4000円（税込）。 「MOT-ACPD30C2」（ペールアイリス） 記事のポイント 外出中にスマホのバッテリーが低下し、充電しようとしたときにうっかりUSBケーブルを忘れた……ということはあ