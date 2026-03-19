お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子さん（33）が2026年3月18日、自身のインスタグラムのストーリーズで、黒髪ウィッグに変身したショットを披露した。「愛着出てきてる」信子さんはストーリーズで、「バナナサンドのかつらをまさかの黒髪にしたって思ってる人いるくてわろ」とし、黒髪のウィッグをつけて、マッシュヘアスタイルになった自身のショットを投稿した。信子さんは「子供の時の格好してるんだよ」「まぢこのかつら