筆者の娘は小学生の頃、男子に混じって一生懸命野球に打ち込んでいました。親から見ても誇らしい姿でしたが、フライがうまく捕れないことだけが気がかりでした。本人は真剣に取り組んでいたものの、結果が伴わずもどかしさを感じていましたが突然、監督から意外な言葉が……⁉ 監督からの意外な発言