WBC侍ジャパンの髙橋宏斗（23）と金丸夢斗（23）が、ドラゴンズの練習に合流しました。 【写真を見る】｢開幕戦は柳さんだけど…｣ ドラゴンズ･髙橋宏斗&金丸夢斗 WBC終えた侍ジャパンの2人が練習に合流 きょう午後バンテリンドームでの練習に参加した、侍ジャパンの2人。WBCのチェコ戦で先発し勝利に貢献した髙橋宏斗は、マウンドから57球を投げるなど開幕に向け順調な調整ぶりを見せました。 （