「トップガン」シリーズのアイスマン役で知られ、昨年4月に亡くなったヴァル・キルマーさんが、生成AI技術を用いて、新作映画『As Deep as the Grave（原題）』に出演していることが分かった。【写真】『トップガン』（1986）から振り返る、トム・クルーズとヴァル・キルマー36年の友情Varietyによると、キルマーさんが演じるのは、カトリックとネイティブアメリカンの信仰を併せ持つ、アメリカ南西部の精神的指導者フィンタン