明日20日からの3連休は春本番の暖かさで、九州から関東では桜の開花ラッシュとなりそうです。連休最終日の22日は西から天気が下り坂で、強まる雨に注意が必要です。一方、北日本では日本海側を中心に雪や風が強まるため、交通への影響に十分注意してください。明日20日・明後日21日晴れる所が多い北日本は雪や風が強まる明日20日(金・祝)と明後日21日(土)は、東日本や西日本では晴れる所が多いでしょう。西日本では日中は20℃