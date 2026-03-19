同棲中に共同で飼育していた犬は、別れたあと、どちらの所有になるのかなどが争われた民事裁判の判決が3月19日、横浜地裁であった。下田敦史裁判長は、原告側の引き渡し請求を退ける一方、被告が犬の返還を拒んだ行為は不法行為にあたるとして、慰謝料など計11万円の支払いを命じた。●同居解消後に原告が単独で飼育判決によると、原告の男性と被告の女性はいずれも弁護士。二人は同居中だった2022年4月、犬を購入して飼育を開始し