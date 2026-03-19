シェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）は金鯱賞を制し優先出走権を得た大阪杯（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）には向かわず、三重・社台ファーム鈴鹿へ放牧に出されることになった。宮調教師が３月１９日、明かした。同馬は金鯱賞で昨年末の中日新聞杯に続く重賞２勝目を挙げていた。「（大阪杯には）中２週で間隔も詰まるからね。無理をさせることもないから」と宮調教師は説明。今後は