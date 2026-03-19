ＷＢＣを国内独占配信した動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は１９日、第６回 ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）に挑みベスト８で大会を終えた侍ジャパンの連覇を目指した戦いと重圧の裏側を記録したドキュメンタリー映画「戦いの向こう 侍たちの記録 ２０２６ ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ」を４月中旬から独占配信することを決定し、発表した。「戦いの向こう 侍たちの記録