３月１４日のアネモネＳ・リステッドで２着に入り、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）への優先出走権を獲得したルールザウェイヴ（牝３歳、宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、原優介騎手とのコンビ継続で桜花賞に向かう。近親に１５年に牝馬２冠のミッキークイーンや、半兄に２４年小倉大賞典勝ち馬のエピファニーがいる良血。中山マイル戦では不利な大外枠から好走して力を示し、本番でも好勝負