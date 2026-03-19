静岡第一テレビは、４月から夕方のニュース番組「every.しずおか」（月〜金 午後4時45分）を新体制で刷新する。新体制では、「news zero」メインキャスターの藤井貴彦アナウンサー（５４）が火曜コメンテーターとしてレギュラー出演。静岡のニュースや地域の課題について、視聴者に寄り添った“ことば”で、感じ方のヒントを伝える。番組のコンセプトは「静岡の「？」（ハテナ）が「！」（なるほど）に」。日々の暮らしやニュ