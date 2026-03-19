◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス練習日（１９日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）昨年１１月のプロテストに合格した１９歳の松原柊亜（しゅあ、フリー）がプロデビュー戦を迎える。この日は１０番からの９ホールを回り、調整した。「緊張は、そんなにないです」と自然体。「ドライバーの調子がすごく良い。セカンドショットは多分、いい所から打てると思うので、乗せる所をちゃんと考