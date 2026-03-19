9頭身のスタイルを誇る練習生がステージ用の衣装に着替え登場、その圧倒的なスタイルに注目が集まった。【映像】9頭身の美人姉妹の姉（全身姿も）3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。Bチームのメンバーとしてステージに登場したERENA（20歳）は、白のハイソックスを合わせた清廉な衣装で登場。173センチの長身を活かしたその姿に、SNS上では「脚長い！」「スタイルすごいわ」「頭小さい〜」などと