◆大相撲春場所１２日目（１９日・エディオンアリーナ大阪）東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に押し出され、３敗目。優勝争いから後退した。過去１勝８敗と苦手の相手を押し込んだものの、反撃の突き押しに屈した。前日は関脇・霧島（音羽山）との１敗対決に黒星となったが、強烈なぶちかましで、あと一歩のところまで追い込んだ。迷いのない一直線の押しが快進撃を生んでいたが、この日も負けて、連