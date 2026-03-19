19日の参議院予算委員会で、国民民主党の平戸航太議員が「エアコンの2027年問題」を取り上げた。【映像】「トータルコストの表示徹底」を訴える国民・平戸議員平戸議員は「2027年4月からエアコンの省エネ基準が引き上げられ、製造コストおよびエアコンの販売価格の上昇が想定されております。省エネ基準の引き上げは、短期的にはユーザーにとって目先のコストの上昇をもたらす場合があるものの、トータルコストで見れば環境に