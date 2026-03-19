キューバ代表としてＷＢＣに出場した巨人のライデル・マルティネス投手（２９）の来日が開幕直前になる見通しとなった。キューバはプエルトリコで行われた１次ラウンドＡ組で２勝２敗の３位に終わり敗退。１２日のカナダ戦が最終戦となった。マルティネスは３試合に登板して計３回１失点、２セーブという成績だった。キューバ代表はほぼ全選手が一度キューバに帰国する必要があり、マルティネスも帰国。現在、現地でトレー