トランプ大統領は、イスラエル軍によるイランのエネルギーインフラ施設へのさらなる攻撃には、反対しているとアメリカメディアが報じました。【映像】イスラエルに攻撃されたイラン・南パルスガス田ウォール・ストリート・ジャーナルは、イスラエルが18日に実行したイラン南部にある世界最大規模の南パルスガス田への攻撃について、トランプ大統領が「事実上の封鎖状態であるホルムズ海峡をめぐるイランへの警告だ」として、支