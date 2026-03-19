中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月19日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は19日の記者会見で、パリで行われた中米経済・貿易協議に関する質問に答え、引き続き中米経済・貿易協議メカニズムを十分に活用し、対話と意思疎通を強めていくと表明した。何氏は次のように述べた。双方は両国首脳による重要な共通認識を指針とし、関税措置や2国間貿易・投資の促進、既存の協議成果の維持など双方が関