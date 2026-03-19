中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月19日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は19日の記者会見で、米国家情報長官室が発表した報告書の台湾に関する記述を巡り、台湾問題は中国の内政で外部の干渉は許されないとした上で、米国は言動を慎むべきだと批判した。林氏は次のように述べた。台湾問題は中国の内政であり、その解決は完全に中国人自身の問題で、いかなる外部の干渉も許されない。米国は「一つ