中道改革連合、立憲民主、公明の3党の党首は、日本時間の20日未明に行われる日米首脳会談で一日も早い停戦を求めることなどを政府に提言しました。【映像】中道・小川代表のコメント（実際の様子）中道・小川代表「まずは邦人や日本関連船舶の安全、そしてホルムズ海峡周辺の平和と安定、対話による解決、そしてエネルギーの安定供給さまざまなことに成果が出ますように」）3党がまとめた提言では、「現在の中東情勢は地域の安