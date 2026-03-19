世界の空港を格付けしたランキングが発表され、羽田空港が3位、成田空港が5位に入りました。今年は中東情勢が影を落としています。【映像】総合1位のシンガポール・チャンギ空港の様子イギリスの調査会社スカイトラックスは毎年、利用者の満足度調査をもとに世界のおよそ600の空港を独自に分析して格付けしています。今年の総合1位は去年に続きシンガポールのチャンギ空港で、日本の羽田空港が3位、成田空港が5位に入りまし