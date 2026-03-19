東京・品川エリアで大規模な再開発が進む中、今月末にオープンするJR大井町駅直結の複合施設がメディアに公開されました。【映像】公開された複合施設の様子「OIMACHI TRACKS」は、JR東日本の社宅の跡地に建てられました。東京・大井町駅に直結し、オフィスや商業施設、ホテルなどが入ります。3つの広場と歩行者デッキを整備し、店舗を屋外に並べることで駅と周辺の回遊性を高めることを目指します。2029年度に完成予定の