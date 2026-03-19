タレントの堀ちえみが18日に自身のアメブロを更新。鍼治療を受けて体の不調が改善したことを報告した。【映像】堀ちえみ、アップにした目の写真公開「メイクさんが驚いた」この日、堀は鍼治療を受けたことを明かし、治療前は「腰の方はかなりよくなりましたが、まだ太腿に張りがあるのと、目の疲れや首の凝りからくる不快感。これらがツラかった…」と症状を説明。この日は腰に加えて「背中や肩甲骨・首などの全身も、くるまざ