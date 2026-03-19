お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんの卒園式での様子を報告した。【映像】浜崎あゆみ、自撮りショットを公開「質感干し柿だぜ」この日、小原は「卒園式へいってきます！」と切り出し、事前に「こうめちゃんのセレモニースーツや、ワンピを何着か用意していました」と告白。その中からこうめちゃんが選んだというファッションブランド『H＆M』で購入した「ネイビー ツイー