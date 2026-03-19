西綾瀬サービスステーション三枝直樹 店長「言葉にならない、本当に」涙をぬぐうのは、ガソリンスタンド店長・三枝さん。西綾瀬サービスステーション三枝直樹 店長「半分潰れかかった船ですよ、私たちが乗っているのは」イラン情勢の悪化を受けて、原油価格が高騰。高くなったガソリンを入荷して経営を続けてきました。コストが膨らむ中、追い打ちをかけたのが、政府がきょうから導入したガソリン補助金です。大手元