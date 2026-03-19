元ギャルママモデルの日菜あこが18日に自身のアメブロを更新。娘と人気のパン屋でランチを楽しんだことを報告した。【映像】桜井日奈子、“腹筋バキバキ”の最新ショットに驚きの声この日、日菜は「娘が美味しいパンが食べたい！と言うので『flour＋water』にランチに行ってきました」と報告。「とっても人気なパン屋さんで」「パン4種類＋サラダorスープorスイーツが選べる」とランチコースについて説明した。続けて、自身