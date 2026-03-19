神奈川県の公立小学校の教員の男が学校内で女子児童のスカートの中を盗撮したとして、警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「100回くらい盗撮した」神奈川県の公立小学校教員の男（36）が女子児童のスカートの中を盗撮か警視庁が逮捕黒岩知事「本当に情けない限り」撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県の公立小学校の教員・藤井幸太郎容疑者（36）です。藤井容疑者は今月6日、勤務先の小学校で女子児童のスカー