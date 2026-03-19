読売テレビは19日、大阪市の同局で春の番組改編説明会を開催した。17日（日本時間18日）に終了したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、キー局の日本テレビが日本戦を含む計15試合の中継映像制作を受託したが、動画配信サービス「Netflix（ネットフリックス）」による国内独占配信だった。田中雅博コンテンツセンター長は、中継について「関西の局としては、ベネズエラ戦で（阪神の）佐藤（輝明）選手や森下（翔太）選手