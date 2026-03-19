最終回となる今回は、政治の在り方について語り合った。立憲民主党は公明党と合流して中道改革連合を結成したが、2月の衆院選では大敗を喫した。徐々に参院選が迫る中、今回の敗北をどのように受け止め、どう立ち直ろうとしているのか。高市早苗首相にエールを送りつつ、リベラルの危機、自民党の数の力に警鐘を鳴らす。 【福田淳の対談闊歩】辻元清美（第2回）土井たか子から突然の出馬要請筑紫哲也の一言で立候補を決心