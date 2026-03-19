石川県教育委員会は19日、18歳未満の少女とわいせつな行為をしたなどとして、金沢市立十一屋小学校の前川智博教諭（33）を懲戒免職にしたと発表した。県教委によると、教諭は昨年6月、交流サイト（SNS）で知り合った18歳未満の少女とわいせつな行為をし、その様子をスマートフォンで撮影した。今年2月、警視庁に児童買春・ポルノ禁止法違反容疑などで逮捕されていた。県教委は他に、2009年ごろに運転免許が失効し、約17年間無