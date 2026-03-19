神戸市で2010年に刺殺された私立高2年堤将太さん＝当時（16）＝の遺族が、殺人罪で懲役18年の判決が確定した当時17歳の男（33）と両親に損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は19日、男に約9600万円の支払いを命じた。監督が不十分だったとする両親への請求は棄却した。島戸真裁判長は男の判決理由で、一方的に刺された無念さや苦しみは察するに余りあるとした。両親に関しては、事件前に男が地下鉄で面識のない男性の首を絞め