タレントの川崎希が18日に自身のアメブロを更新。夫でタレントのアレクことアレクサンダーが次女の離乳食を忘れるハプニングがあったものの、無事に解決したことを報告した。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を披露この日、川崎は打ち合わせのために用意していた離乳食について、アレクが玄関に忘れてきてしまったといい「ピンチ 朝からお粥作ったのにぃ〜涙 どうしましょ」と焦った様子でつづった。しかし、その