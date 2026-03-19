日本自動車工業会（自工会）の定例会見が開かれ、佐藤恒治会長は中東情勢による自動車産業への影響について、懸念を示しました。佐藤会長は、中東地域について、年間80万台規模の車が輸出され、輸出額はおよそ2.5兆円にのぼる重要な場所であるとしたうえで、ホルムズ海峡の実質的な封鎖により、物流が遅延する影響が徐々に出始めていると話しました。たとえば、自身が社長を務めるトヨタ自動車は、通常、日本から中東への輸送に船