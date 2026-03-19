◇大相撲春場所12日目（2026年3月19日エディオンアリーナ大阪）23年九州場所以来3度目の優勝を狙う関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は、結びで横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）を上手投げで破り、1敗を守った。豊昇龍は3敗に後退した。霧島は立ち合いすぐに左上手を取ると、左に回り、土俵際での豪快な上手投げで横綱を転がした。大阪府寝屋川市出身で東前頭10枚目の豪ノ山（27＝武隈部屋）は大関・琴桜（28