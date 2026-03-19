お笑いコンビ「ジョイマン」高木晋哉（45）池谷和志（45）、シンガー・ソングライター秦基博（45）が19日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。3人でやった路上ライブについて明かした。小中学校の同級生だったという3人は、3人で路上ライブをしたことがあると明かした。高木は「お互いまだ仕事が全然ないころ」と話すと、秦が「やってたというより1回だけですけど。ライブハウスとかお互い見に行ってたり