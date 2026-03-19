沖縄県名護市の沖合で2隻の船が転覆し、乗っていた修学旅行中の女子高校生ら2人が死亡した事故で、死亡した女子高校生は身につけていたライフジャケットが船の一部に引っかかり、逃げ遅れた可能性があることが分かった。死亡の女子生徒、救出まで70分事故が起きた現場は、名護市辺野古の沖合。16日、京都府から修学旅行で来ていた同志社国際高校の生徒を乗せた2隻の船が相次いで転覆し、乗っていた21人全員が海に投げ出された。こ