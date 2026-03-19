第98回選抜高校野球大会が開幕した19日、応援イメージキャラクターを務めるタレントの黒氏萌楓（くろうじ・ほのか、16）とモデルの佐藤泰心（16）が甲子園球場を訪れた。開会式の入場行進や試合を見守った。初めての甲子園に、黒氏は「すごく球場が広くて、見ている人からも、試合する選手からも、支えているスタッフからも真剣さが伝わってきて、自分もドキドキしました」と緊張感を味わった。これまでは高校野球が好きな祖父母と